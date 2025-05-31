MLB／與賈吉同場拚全壘打 大谷翔平雙響砲：很棒的比賽

道奇隊今天以8：5逆轉擊敗洋基隊，在復刻去年世界大賽對戰的三場系列賽中拔得頭籌，單場雙響砲、2打點的大谷翔平獲選單場MVP，被問到首局與賈吉（Aaron Judge）上演全壘打競賽時，大谷認為這對兩隊來說都是好的開始，慶幸自己球隊能贏球。

去年美聯MVP賈吉在1局上敲出陽春砲後，去年的國聯MVP大谷翔平也在1局下敲出追平陽春砲回應，這是大聯盟史上第二次兩位前一年MVP在同場開轟，同一局則是史上第一次。

「這對兩隊來說都是很好的開始。」大谷翔平賽後接受場邊訪問時表示：「整場比賽都非常精彩，雖然過程中互有勝負，但的確是一場精彩的比賽。」

大谷翔平在6局下也敲出陽春砲，帶動道奇隊單局4分攻勢逆轉比數，本季22轟位居大聯盟第一，而5月15轟已經追平個人及道奇隊史單月最多紀錄。

被問到打擊狀況絕佳是否會影響投球想法？大谷翔平表示：「今天的比賽已經結束，接下來會專注於明天的實戰打擊（Live BP），好好做好準備。」

單場雙響砲是否展現了「爸爸力量」，大谷翔平僅表示，自己已經慢慢習慣了生活節奏，但球季連一半都還不到，「還是要一場一場去比賽，明天也會重新調整，希望能夠取得連勝。」

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