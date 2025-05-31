MiLB／重返大聯盟？球速狂飆161公里 藤浪晋太郎5月好投僅掉1分
效力於西雅圖水手隊3A的日本投手藤浪晋太郎，日前中繼登場僅用了7球就成功解決3名打者，延續近期優異的投球壓制力。
這是藤浪睽違5天再度登板，他面對首名打者時，儘管前兩球為壞球，但隨即以一記低角度時速155公里的直球讓對手打成左外野界外飛球出局。接著面對下一名打者，他以一顆內角低位143公里的指叉球，讓對方打成三壘線直擊出局。兩人次僅用4球，讓現場轉播單位也驚嘆連連。
藤浪真正讓主播情緒高昂的，是他面對打線第八棒時的第一球，一顆時速100.4英里（約161.5公里）的直球直搗好球帶中央，讓主播忍不住興奮地大喊：「藤浪投出了100英里球速！這應該是他本季首次達成三位數球速吧！」
緊接著第二球，藤浪又投出個人本季第2快的159公里外角低位直球，隨後以147公里指叉球讓打者揮空三振，完美結束該局攻勢。
這段宛如教科書般的投球內容，讓現場觀眾報以掌聲與喝采，藤浪也帶著滿滿的成就感走下投手丘。
藤浪晋太郎今年是挑戰美職的第3年，他在去年休賽季與水手隊簽下小聯盟合約，並以邀請選手身份參加春訓，力拚重返大聯盟。
然而藤浪春訓成績未能說服教練團，開季被分配至3A。至今他已出賽17場，戰績為1勝1敗3次中繼成功，防禦率7.36，14.2局送出17次三振，但也投出高達24次四死球，控球仍為一大課題。
他在4月中旬後一度失分連連，防禦率一度惡化至12.86，不過5月以來回穩，7場登板中有6場未失分。儘管控球仍不穩，常因保送讓對手上壘，但能成功壓制對手、不讓比分擴大，本場也是他連續第4場無失分。
藤浪晋太郎整個5月投了6.2局只掉1分，防禦率1.35，被打擊率僅有0.053，WHIP為1.35，看起來是逐漸找回身手，這對他的重返大聯盟之路也是一大激勵
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言