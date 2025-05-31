MiLB／重返大聯盟？球速狂飆161公里 藤浪晋太郎5月好投僅掉1分

效力於西雅圖水手隊3A的日本投手藤浪晋太郎，日前中繼登場僅用了7球就成功解決3名打者，延續近期優異的投球壓制力。

這是藤浪睽違5天再度登板，他面對首名打者時，儘管前兩球為壞球，但隨即以一記低角度時速155公里的直球讓對手打成左外野界外飛球出局。接著面對下一名打者，他以一顆內角低位143公里的指叉球，讓對方打成三壘線直擊出局。兩人次僅用4球，讓現場轉播單位也驚嘆連連。

藤浪真正讓主播情緒高昂的，是他面對打線第八棒時的第一球，一顆時速100.4英里（約161.5公里）的直球直搗好球帶中央，讓主播忍不住興奮地大喊：「藤浪投出了100英里球速！這應該是他本季首次達成三位數球速吧！」

緊接著第二球，藤浪又投出個人本季第2快的159公里外角低位直球，隨後以147公里指叉球讓打者揮空三振，完美結束該局攻勢。

這段宛如教科書般的投球內容，讓現場觀眾報以掌聲與喝采，藤浪也帶著滿滿的成就感走下投手丘。

Fujinami throws a perfect inning on just 7 pitches



1IP, 0H, 0R, 1K, 0BB



Hit triple digits for the first time all year and had some help on some elite defense tonight. 1.35 ERA and 1.35 WHIP this month.#藤浪晋太郎

🎦:@MiLBMarinerspic.twitter.com/17HWGSJf5H — shintaro fujinami: Pacific Northwest Arc 🏙️🏔️🌲 (@verybaseballguy) 2025年5月30日

藤浪晋太郎今年是挑戰美職的第3年，他在去年休賽季與水手隊簽下小聯盟合約，並以邀請選手身份參加春訓，力拚重返大聯盟。

然而藤浪春訓成績未能說服教練團，開季被分配至3A。至今他已出賽17場，戰績為1勝1敗3次中繼成功，防禦率7.36，14.2局送出17次三振，但也投出高達24次四死球，控球仍為一大課題。

他在4月中旬後一度失分連連，防禦率一度惡化至12.86，不過5月以來回穩，7場登板中有6場未失分。儘管控球仍不穩，常因保送讓對手上壘，但能成功壓制對手、不讓比分擴大，本場也是他連續第4場無失分。

藤浪晋太郎整個5月投了6.2局只掉1分，防禦率1.35，被打擊率僅有0.053，WHIP為1.35，看起來是逐漸找回身手，這對他的重返大聯盟之路也是一大激勵