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MLB／5月15轟！大谷雙響率道奇逆轉勝 洋基7勝王牌吞首敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平轟垮洋基王牌投手弗里德。 美聯社
大谷翔平轟垮洋基王牌投手弗里德。 美聯社

今天的道奇洋基隊之戰首局「法官」賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平先後開轟，預示著一場打擊大戰，洋基全隊敲出4轟，而大谷翔平的單場第二轟帶動道奇隊4分大局反撲，最終以8：5逆轉勝，在系列賽拔得頭籌。

去年美聯MVP賈吉在1局上敲出陽春砲後，去年的國聯MVP大谷翔平也在1局下敲出追平陽春砲回應，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是大聯盟史上第一次兩位前一年MVP在同場同局開轟。

而前一年MVP同場開轟也僅是大聯盟漫長歷史中第二次出現，前一次是2003年6月20日，邦茲（Barry Bonds）跟塔哈達（Miguel Tejada）同場開轟。

而洋基隊接下來不斷開砲，2局上威爾斯（Austin Wells）陽春砲、葛里沙姆（Trent Grisham）兩分砲，以及3局上高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲拉開分差。

道奇隊面對2：5的劣勢，大谷翔平在6局下又敲出陽春砲，將比數拉近到3：5，這兩轟都是棒打洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）。

大谷翔平本季全壘打數已經累計到22轟，這也是他在5月的第15轟，追平由葛雷諾（Pedro Guerrero，1985年6月）與史奈德（Duke Snider，1953年8月）共同保持的道奇隊單月最多轟紀錄。

大谷轟完道奇隊攻勢不停歇，連續3支安打將弗里德打退場，其中弗里曼（Freddie Freeman）的二壘打有1分打點，牛棚接手也壓不住，帕赫斯（Andy Pages）敲出追平安，1出局、二三壘有人情況下執行故意四壞，結果又投出保送擠回此局第4分，變成6：5逆轉。

大谷翔平在8局下面對跑進紅中的失投球打成內野高飛球出局，怒吼了一聲，今天總計5打數2安打、2打點、2得分，單場雙響砲是本季第2次。

道奇隊在7局下又追加2分，讓勝利變得更穩，開季7連勝的弗里德在今天吞下首敗，5局被道奇隊敲出8支安打，包含2轟，丟掉6分，防禦率從1.29大漲至1.92。

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