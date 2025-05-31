MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

小熊隊3A一壘手龍（Jonathon Long）今天展現長程砲火，上演單場雙響砲，幫助球隊以8：5擊敗大都會隊3A。

近日有網友爆料龍疑似有台灣血統，因此許多台灣球迷敲碗，邀請他明年加入中華隊打經典賽，中華職棒會長蔡其昌也表示會去了解狀況，龍的比賽因此受到關注。

今天2局下龍敲出左外野方向安打，隨後跑回球隊第1分。3局下小熊以2：3落後，龍一棒將球掃出中外野大牆，形成陽春砲，追平比數。

7局下小熊以6：4領先，龍再補上一發陽春砲。龍今天4打數3安，打擊率上升至0.352，整體攻擊指數（OPS）高達0.980。

LONG BALL pic.twitter.com/FwNwQyVvaW — Iowa Cubs (@IowaCubs) 2025年5月31日