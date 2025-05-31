MLB／索托終結17支0低潮助大都會贏洛磯 林多：會持續往上爬

大都會隊強打索托（Juan Soto）今天突破連17打數無安打低潮，幫助球隊以4：2打敗洛磯隊，索托認為找回成績只是時間問題。

索托休賽季簽下15年7.65億美元天價合約，表現自然備受關注，本季他成績不如預期，受到許多球迷批評或嘲諷，不過也有人提出進階數據，認為索托只是運氣不好。

索托今天第3局2出局一壘有人時，敲出擊球初速113英里的二壘安打，帶有1分打點，並終結連17打數無安打低潮，第6局他又敲出中間方向安打。索托全場4支2，打擊率上升至0.229，整體攻擊指數（OPS）0.755。

對於今年碰到的低潮，索托受訪時說，「只是時間的問題，我們不知道那一天什麼時候到來，但我會持續努力。」

隊友林多（Francisco Lindor）也相信索托會復活，「他會持續往上爬。外界不斷問索托在哪？但我們都知道他每周都有幾個好打席，今天只是剛好球掉到空隙中。」