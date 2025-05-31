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MiLB／莊陳仲敖6局優質先發無關勝敗 林家正有1分打點

中央社／ 台北31日電
林家正。截圖自運動家2A官方X
林家正。截圖自運動家2A官方X

美國職業棒球奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖今天6局9K失2分優質先發，而搭配捕手林家正5局下高飛犧牲打送回追平分，幫忙敗投解套，莊陳仲敖無關勝敗，運動家終場以2比3吞敗。

美職小聯盟（MiLB）運動家2A對戰休士頓太空人隊2A，派24歲莊陳仲敖先發，莊陳仲敖1局上被首名打者敲出安打，接著連飆3次三振、沒讓對手延續攻勢。

莊陳仲敖2局上有狀況，1人出局後先被敲出2支安打，接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局後，再連續被敲3支安打失分，但及時回穩，讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒擴大失分危機。

莊陳仲敖3局上讓對手3上3下，4局上2人出局後被敲出安打、盜上二壘，仍穩守不失分，5、6局都讓對手3上3下，沒多掉分數，兩隊2比2平手時退場。

莊陳仲敖總計用91球投6局，被敲7支安打，投出9次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率4.53。

林家正先發蹲捕搭配莊陳仲敖、打9棒，3局下敲出投手方向滾地球出局，5局下得點圈有人機會，敲出高飛犧牲打送回球隊追平分，8局下敲出三壘方向滾地球出局，總計2打數沒安打，貢獻1分打點，賽後打擊率1成18。

7局上太空人2A靠著接連2支安打攻下超前分，運動家2A比賽後半段沒能再添分數吞敗。

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運動家 莊陳仲敖 林家正

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