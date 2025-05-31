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MLB／MVP強打較勁！賈吉炸裂後 大谷翔平開轟回應
道奇與洋基隊今起展開三連戰，第一場就上演精彩好戲，兩位MVP同場開轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）先敲出陽春砲、本季第19轟，大谷翔平馬上在1局下回應追平陽春砲、本季第21轟。
賈吉在去年拿下美聯MVP，今年全壘打數也在美聯位居第一，今天1局上、1出局後輪到他上場，賈吉將岡索林（Tony Gonsolin）的89.7哩速球轟出中外野，擊球初速113哩、飛行距離446呎。
1局下輪到去年國聯MVP大谷翔平，作為首名打者立刻回應，面對洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）投出的第一顆93.7哩伸卡球，揮出擊球初速105.5哩、飛行距離417呎的中外野陽春砲，讓比賽回到原點。
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