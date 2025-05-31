快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／MVP強打較勁！賈吉炸裂後 大谷翔平開轟回應

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平首局首打席首球開轟！ 路透
大谷翔平首局首打席首球開轟！ 路透

道奇洋基隊今起展開三連戰，第一場就上演精彩好戲，兩位MVP同場開轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）先敲出陽春砲、本季第19轟，大谷翔平馬上在1局下回應追平陽春砲、本季第21轟。

賈吉在去年拿下美聯MVP，今年全壘打數也在美聯位居第一，今天1局上、1出局後輪到他上場，賈吉將岡索林（Tony Gonsolin）的89.7哩速球轟出中外野，擊球初速113哩、飛行距離446呎。

1局下輪到去年國聯MVP大谷翔平，作為首名打者立刻回應，面對洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）投出的第一顆93.7哩伸卡球，揮出擊球初速105.5哩、飛行距離417呎的中外野陽春砲，讓比賽回到原點。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 賈吉 洋基 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／官網打者實力榜賈吉居冠、大谷第2 鈴木誠也擠進前10

MLB／若大谷翔平投球還完全打擊 美主持人：我就裸體上班

MLB／賈吉前2打席被敬遠隊史72年來首見 洋基1：0完封天使

MLB／大谷翔平連3場開轟！本季最速20轟 道奇2連勝

相關新聞

MLB／MVP強打較勁！賈吉炸裂後 大谷翔平開轟回應

道奇與洋基隊今起展開三連戰，第一場就上演精彩好戲，兩位MVP同場開轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）先敲出陽春砲...

MLB／貝茲撞到腳趾對洋基缺陣 道奇教頭：滿離奇的

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）因左腳趾受傷，未能在今天道奇隊對洋基隊的比賽中出戰，總教練羅伯茲（Dave R...

MiLB／響尾蛇2A發放林昱珉專屬T恤 台語喊話：毋通放過

旅美台灣左投林昱珉今年在響尾蛇3A持續繳出亮眼表現，有趣的是，去年待過的響尾蛇2A阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo S...

MLB／道奇傷兵一籮筐 主力牛棚菲利普斯動TJ整季報銷

道奇隊昨天向紅人隊換來前明星右投迪亞茲（Alexis Diaz）有原因，今天公布牛棚主力菲利普斯（Evan Philli...

MiLB／殷仔情蒐開工 觀察林維恩先發

備戰明年的世界棒球經典賽，中華隊邀請三位「大咖」加入情蒐團隊觀察旅外球員，陳偉殷昨日就造訪美國職棒小聯盟球場，觀察登板的...

MLB／天使遇5連敗低潮 「神鱒」楚奧特明天有望復出

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）有望在明天對守護者隊的3連戰首戰復出，外野手盧戈（Matthew Lugo）被下放至3A。 楚奧特5月1日受傷，被診斷為右膝蓋骨頭挫傷，之後就沒有出賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。