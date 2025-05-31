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MiLB／響尾蛇2A發放林昱珉專屬T恤 台語喊話：毋通放過

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇2A阿馬里洛土撥鼠隊將發放林昱珉專屬T恤。圖／取自Amarillo Sod Poodles IG
響尾蛇2A阿馬里洛土撥鼠隊將發放林昱珉專屬T恤。圖／取自Amarillo Sod Poodles IG

旅美台灣左投林昱珉今年在響尾蛇3A持續繳出亮眼表現，有趣的是，去年待過的響尾蛇2A阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）將製作他的專屬T恤發放給入場球迷，還特別以台語喊話「這个機會毋通放過」。

土撥鼠隊近期在主場籌備一系列活動，明天將發放林昱珉專屬T恤，今天在官方社群宣傳這項活動，當天前1500位進場觀眾可獲得這個限量禮物。

這件林昱珉T恤設計為黑白漫畫風格，呈現林昱珉投球時的霸氣瞬間，更將他手臂上傳統「龍」刺青化為升天飛龍成為亮點，上面有林昱珉的英文及中文名字，十分帥氣，林昱珉也在官方貼文中親自手持T恤「合體亮相」。

林昱珉於2021年底與響尾蛇簽約，僅兩年便晉升2A，去年9月底更成功站上3A舞台，朝大聯盟邁出關鍵一步，本季在3A登板5場，21.2局失9分（其中5分責失），防禦率為3.74，被敲21安、送出18次三振與12次保送。

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響尾蛇 林昱珉 大聯盟

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