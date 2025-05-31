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MLB／道奇傷兵一籮筐 主力牛棚菲利普斯動TJ整季報銷
道奇隊昨天向紅人隊換來前明星右投迪亞茲（Alexis Diaz）有原因，今天公布牛棚主力菲利普斯（Evan Phillips）將進行手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John），今年整季報銷。
菲利普斯今年曾因右肩旋轉肌拉傷缺席21場比賽，好不容易在美國時間4月19日回歸，出賽7場拿下1次救援成功，但在5月8日又進入傷兵名單，道奇隊原本樂觀認為只會短暫缺席，然而經過核磁共振（MRI）檢查發現手肘有發炎情況。
迪亞茲昨天加盟後，菲利普斯被移進60天傷兵名單，而總教練羅伯茲（Dave Roberts）也宣布，前幾天嘗試進行傳接球訓練，但過程並不順利，將進行手術治療。
菲利普斯曾嘗試PRP療法及休養，但無法解決問題，手術成為唯一選項，由於Tommy John手術復健時間一般需要12到18個月，菲利普斯不僅今年球季確定報銷，甚至明年球季也難以歸隊。
道奇隊光是主力牛棚投手就有5人在傷兵名單中，菲利普斯之外，寇佩克（Michael Kopech）接近復出，耶茨（Kirby Yates）近期牛棚練投狀況良好，但崔南（Blake Treinen）復出時間不定，葛雷特洛（Brusdar Graterol）要到下半季後段才有可能回歸。
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