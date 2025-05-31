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MLB／貝茲撞到腳趾對洋基缺陣 道奇教頭：滿離奇的
道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）因左腳趾受傷，未能在今天道奇隊對洋基隊的比賽中出戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）對於球隊接二連三的傷兵浮現只能說：「真的滿離奇的。」
羅伯茲解釋，貝茲是在球隊結束客場之旅返回後「不知道怎樣撞到腳趾」，也強調「這只是個意外」，貝茲將接受X光檢查，並列為每日觀察名單，只不過羅伯茲說：「他今天連穿鞋子都很困難。」
道奇隊今起與洋基隊進行三連戰，重演去年世界大賽的戲碼，貝茲雖然首戰沒有先發，但仍有機會以代打身分上場。
這也讓人聯想到弗里曼（Freddie Freeman）今年4月曾在家中浴室滑倒，導致右腳踝舊傷加重，缺席9場比賽，對於這類的傷病不斷發生，尤其近期投手群陸續受傷，羅伯茲也說：「這就像墨菲定律，但這次真的滿離奇的。」
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