MiLB／殷仔情蒐開工 觀察林維恩先發

備戰明年的世界棒球經典賽，中華隊邀請三位「大咖」加入情蒐團隊觀察旅外球員，陳偉殷昨日就造訪美國職棒小聯盟球場，觀察登板的運動家隊台灣小將林維恩；而在美職體系效力的台美混血球員，也是中華隊鎖定的招攬對象。

中華職棒聯盟日前公布，邀請陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助三人加入情蒐團隊，協助在中華職棒賽季中難以分身的中華隊總教練曾豪駒，三人的任務放在掌握旅外球員動態、提供團隊意見，居住在美國的陳偉殷已經開工。

效力運動家隊一Ａ的左投林維恩昨日對教士隊一Ａ先發，投五十七球有四十顆好球，不過被敲六支安打，丟掉六分大失血，三點一局就退場休息，防禦率上升到四點六一，另有三次三振、一次四壞保送，也吞下敗投。

林維恩今年開季曾一度大殺四方，前三場出賽合計十二局投出廿四次三振、防禦率○點七五，進入五月雖然遇到撞牆期，防禦率開始攀升，不過穩定製造三振，仍是中華隊值得關注的對象。

三位具備旅外經驗的大咖後勤成員將分別關注美、日球員，中職會長蔡其昌也預計前往美國，親自拜訪卡洛爾、費爾柴德兩位大聯盟台美混血球員，邀請兩人加入中華隊，而日前更傳出小熊隊三Ａ砲手龍也有台灣血統，蔡其昌也交由聯盟同仁進行確認。

然而效力勇士隊的費爾柴德昨日卻傳出壞消息，在與費城人隊之戰敲出連三場安打後，因為盜壘導致右手小指不自然彎曲，提前退場。