MLB／天使遇5連敗低潮 「神鱒」楚奧特明天有望復出

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）有望在明天對守護者隊的3連戰首戰復出，外野手盧戈（Matthew Lugo）被下放至3A。

楚奧特5月1日受傷，被診斷為右膝蓋骨頭挫傷，之後就沒有出賽，他去年因左膝半月板撕裂，只打29場比賽就賽季報銷。楚奧特本周三開始輕度跑壘訓練，周四實戰投打打擊，復原進度理想，已準備好重返戰場。

楚奧特缺席天使最近26場比賽，受傷前出賽29場敲出9轟和18分打點，但打擊率只有0.179。

天使近期苦吞5連敗，目前戰績25勝30敗，美聯西區排名第4，落後龍頭水手隊5場勝差。