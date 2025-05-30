快訊

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

想玩遊戲買桌機、筆電到底差在哪？網曝選購盲點：光看型號數字超危險！

MLB／官網打者實力榜賈吉居冠、大谷第2 鈴木誠也擠進前10

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大聯盟官網今天公布最新一期打者實力榜，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）仍高居第1，道奇大谷翔平排第2，小熊隊日本強打鈴木誠也擠進前10。

報導指出，賈吉目前打擊率0.391、上壘率0.488、長打率0.739、整體攻擊指數（OPS）1.227、81支安打都排名大聯盟第1。目前累積18支全壘打，照這個進度前進，有望達成個人生涯第4個50轟賽季，將追平貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）和索沙（Sammy Sosa）。

大谷翔平目前排名第2，可能真的要連3年MVP，成為邦茲（Barry Bonds）後第2人。大谷目前以20支全壘打領先大聯盟，照進度有望超越去年的54轟，另外他還有11次盜壘成功，也就是說他正朝著史無前例的「60轟30盜」節奏前進。

第3至第10名依序是道奇弗里曼（Freddie Freeman）、守護者隊拉米瑞茲（José Ramírez）、紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）、費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、老虎隊格林（Riley Greene）、教士隊馬恰多（Manny Machado）及小熊隊鈴木誠也。

鈴木誠也目前以51分打點暫居大聯盟打點王，有14轟，打擊率0.273，整體攻擊指數（OPS）0.902。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

鈴木誠也 道奇 賈吉 洋基 小熊 大谷翔平

相關新聞

MiLB／陳偉殷場邊觀戰啟動情蒐 林維恩先發3.1局、失6分退場

備戰明年的世界棒球經典賽，中華隊邀請三位「大咖」加入情蒐團隊觀察旅外球員，其中陳偉殷今天就造訪小聯盟球場，觀察今天登板的...

MLB／官網打者實力榜賈吉居冠、大谷第2 鈴木誠也擠進前10

大聯盟官網今天公布最新一期打者實力榜，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）仍高居第1，道奇隊大谷翔平排第2，小熊隊日本強打鈴木誠也擠進前10。 報導指出，賈吉目前打擊率0.391、上壘率

MiLB／林盛恩新人聯盟先發無關勝敗 柯敬賢有長打

旅美辛辛那提紅人隊林盛恩今天在新人聯盟登板投球，先發1.2局無責失分、無關勝敗；道奇隊新人聯盟野手柯敬賢今天單場雙安、本...

MiLB／前田健太1局狂失9分防禦率24.30 「龍仔」3打數沒安打

37歲日本投手前田健太先前被老虎隊釋出後，與小熊隊簽小聯盟合約，不過他在小熊3A表現不理想，今天只投1局就狂失9分，防禦率暴漲至24.30。 前田本季前2次在小熊3A出賽，總共投5.2局失9分。

MLB／若大谷翔平投球還完全打擊 美主持人：我就裸體上班

道奇隊日本球星大谷翔平今年將力拚重返投手丘，《ESPN》主持人法爾（D'Marco Farr）發毒誓，如果大谷登板投球當天完全打擊，將裸體上班。 節目主持人葉茲（Clinton Yates）提到

MLB／塞爾2500K達陣史上最速 勇士打暴費城人惠勒

勇士隊今天在雙重賽第二場以9：3擊敗費城人隊，先發投手塞爾（Chris Sale）不僅繳出6局無失分的塞揚級水準，單場8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。