MLB／官網打者實力榜賈吉居冠、大谷第2 鈴木誠也擠進前10

大聯盟官網今天公布最新一期打者實力榜，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）仍高居第1，道奇隊大谷翔平排第2，小熊隊日本強打鈴木誠也擠進前10。

報導指出，賈吉目前打擊率0.391、上壘率0.488、長打率0.739、整體攻擊指數（OPS）1.227、81支安打都排名大聯盟第1。目前累積18支全壘打，照這個進度前進，有望達成個人生涯第4個50轟賽季，將追平貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）和索沙（Sammy Sosa）。

大谷翔平目前排名第2，可能真的要連3年MVP，成為邦茲（Barry Bonds）後第2人。大谷目前以20支全壘打領先大聯盟，照進度有望超越去年的54轟，另外他還有11次盜壘成功，也就是說他正朝著史無前例的「60轟30盜」節奏前進。

第3至第10名依序是道奇弗里曼（Freddie Freeman）、守護者隊拉米瑞茲（José Ramírez）、紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）、費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、老虎隊格林（Riley Greene）、教士隊馬恰多（Manny Machado）及小熊隊鈴木誠也。

鈴木誠也目前以51分打點暫居大聯盟打點王，有14轟，打擊率0.273，整體攻擊指數（OPS）0.902。