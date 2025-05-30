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MiLB／林盛恩新人聯盟先發無關勝敗 柯敬賢有長打

中央社／ 台北30日電
旅美辛辛那提紅人隊林盛恩今天在新人聯盟登板投球，先發1.2局無責失分、無關勝敗。中央社
旅美辛辛那提紅人隊林盛恩今天在新人聯盟登板投球，先發1.2局無責失分、無關勝敗。中央社

旅美辛辛那提紅人林盛恩今天在新人聯盟登板投球，先發1.2局無責失分、無關勝敗；道奇隊新人聯盟野手柯敬賢今天單場雙安、本季第9支二壘打出爐。

辛辛那提紅人隊19歲台灣好手林盛恩今年開始以投打二刀身分出賽，台灣時間23日首場登板投球，投2局挨1轟，失掉1分責失分、無關勝敗，今天再度登板先發對上德州遊騎兵隊。

林盛恩今天1局上2人出局後投出保送，因捕逸讓跑者上到二壘，接著三振凍結對手攻勢，2局上續投守備沒有幫忙，首名打者因游擊手失誤上壘，1人出局後接連被敲出2支安打，失掉1分，2人出局後退場，接替投手暴投再掉1分，這分也算在林盛恩身上。

林盛恩今天總計投1.2局被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分皆非責失分，球隊領先時退場，紅人隊延長賽以7比10吞敗，林盛恩無關勝敗，賽後防禦率2.45。

洛杉磯道奇隊新人聯盟今天與西雅圖水手隊交手，道奇隊台灣野手柯敬賢先發打1棒、守左外野，柯敬賢1局下吞下三振，3局下敲出右外野方向安打，5局下敲出二壘方向滾地球出局。

道奇隊7局下2人出局後柯敬賢敲出中外野方向二壘打，但隊友沒有推進攻勢，總計4打數敲出2支安打，包括1支二壘打，賽後打擊率4成04；道奇隊終場以4比6吞敗。

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辛辛那提紅人 林盛恩

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