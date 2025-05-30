MiLB／前田健太1局狂失9分防禦率24.30 「龍仔」3打數沒安打

37歲日本投手前田健太先前被老虎隊釋出後，與小熊隊簽小聯盟合約，不過他在小熊3A表現不理想，今天只投1局就狂失9分，防禦率暴漲至24.30。

前田本季前2次在小熊3A出賽，總共投5.2局失9分。今天先發對大都會隊3A，首局就被狂敲6安，面對10人次才結束，總共失掉6分。

第2局前田續投，連丟2保送後被敲安打，形成滿壘，球隊決定換掉他，結果隨後3名跑者都回來得分。前田今天只吃下1局，被敲7安，有2K和3保送，狂失9分，防禦率上升至24.30。

小熊3A終場以3：12不敵大都會3A，可能有台灣血統的龍（Jonathon Long）擔任小熊3A第4棒一壘手，3打數0安打，有1次保送，跑回1分，打擊率降至0.343，整體攻擊指數（OPS）0.935。