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MLB／若大谷翔平投球還完全打擊 美主持人：我就裸體上班
道奇隊日本球星大谷翔平今年將力拚重返投手丘，《ESPN》主持人法爾（D'Marco Farr）發毒誓，如果大谷登板投球當天完全打擊，將裸體上班。
節目主持人葉茲（Clinton Yates）提到，他相信大谷有一天能在自己登板投球的比賽中，擔任打者完成完全打擊，創史上首見紀錄。不過法爾認為大谷無法辦到，「不可能邊投球邊完全打擊，別開玩笑。」
大谷翔平曾在2019年6月14日上演完全打擊。葉茲列出數據，大谷去年7支三壘安打，今年大谷已4支三壘安打，「他是球隊跑壘最強的人之一，三壘安打也很多，這絕對有機會發生，這是我最想看他完成的事。」
對此法爾發誓：「如果真的發生我就裸體來上班！我是認真的，我有信心這不可能發生！」
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