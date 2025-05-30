MiLB／陳偉殷場邊觀戰啟動情蒐 林維恩先發3.1局、失6分退場

備戰明年的世界棒球經典賽，中華隊邀請三位「大咖」加入情蒐團隊觀察旅外球員，其中陳偉殷今天就造訪小聯盟球場，觀察今天登板的運動家隊台灣小將林維恩，只不過他先發3.1局、失6分早早退場。

中華職棒聯盟日前公布，邀請陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助等三人加入情蒐團隊，任務將放在掌握旅外球員動態、提供團隊意見，陳偉殷今天就前往小聯盟賽事觀察林維恩的出賽。

效力運動家隊1A的林維恩今天對教士隊1A先發，首局僅出現1次保送，然而2局下遇到亂流，開局先被敲2支安打又投出觸身球，滿壘時被敲出二壘安打丟掉2分，好不容易抓到2出局後又挨了一支二壘打，再掉2分後才結束這局。

陳偉殷今天就前往小聯盟賽事觀察林維恩的出賽。截圖自陳偉殷IG限動

3局下林維恩雖然投出三上三下，但4局下續投卻被敲了2支二壘安打，中間雖抓到1出局，但丟掉1分、留下二壘有人退場，接手的投手也沒踩住煞車，這局一共丟掉3分，有2分記在林維恩帳上。

林維恩今天投57球有40顆好球，不過被敲了6支安打，其中有5支都是二壘安打，造成丟掉6分的大失血，防禦率上升到4.61，另有3次三振、1次四壞保送。

林維恩今年開季曾一度大殺四方，前3場出賽合計12局、防禦率0.75，送出24次三振沒有保送，當時被上壘率僅0.50，不過進入5月成績開始下滑，至今天賽前5月防禦率4.58，17.2局丟掉13分，其中9分責失，不過仍投出多達26次三振。