MLB／道奇投手再生工廠再發威？交易來前明星終結者迪亞茲

「宇宙道奇」今天再度發動補強，用去年選秀第13輪的右投維拉尼（Mike Villani），向紅人隊換來前明星右投迪亞茲（Alexis Diaz），牛棚主力菲利普斯（Evan Phillips）被移至60天傷兵名單。

現年28歲的迪亞茲是大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）的弟弟，2022年登上大聯盟出賽59場，10次救援成功，防禦率僅1.84。2023年入選明星賽，整季出賽71場，防禦率3.07，有37次救援成功。

迪亞茲去年出賽60場，防禦率3.99；今年表現完全走鐘，只出賽6場，防禦率高達12.00，被下放至小聯盟，最後一次在大聯盟登板是美國時間4月30日。

不過道奇有「投手再生工廠」美名，因此許多球迷相當期待迪亞茲復活，據《洛杉磯時報》，迪亞茲不會馬上登大聯盟，會先前往亞利桑那調整。