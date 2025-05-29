MLB／教頭證實今永昇太復健進度樂觀 已進牛棚守備練習

小熊隊的日籍王牌左投今永昇太因左腿後肌拉傷，自5月4日缺陣至今。不過今日根據總教練康索（Craig Counsell）透露，今永近日已朝著復出邁出重要一步，包含練投、跑步與守備練習，整體恢復情況樂觀。

在小熊與洛磯隊系列賽最後一戰前，今永進行了28球的牛棚練投，並完成跑步與守備練習。康索表示：「今天對他來說是非常好的一天。如果明天沒有任何不適，這週末會讓他重複相同的訓練內容，然後再依照情況安排後續進度。」

小熊教頭康索證實，今永已進入牛棚階段，也進行了守備練習。 法新社

若一切順利，今永接下來預計將前往小熊位於亞利桑那州的訓練基地，進行下一階段復健，康索表示，這一屆段的復健將會在小熊進行客場9連戰時進行。今永2023年從日職入札來到美職後表現一直十分穩健，首年即繳出15勝3敗，防禦率2.91的佳績，成功入選明星賽。

不過今永在5月初對上釀酒人隊時，於第六局試圖補位一壘時受傷，提前退場。如今傷勢復原順利，小熊隊期待這位31歲投手能在不久的將來重返輪值，為球隊在接下來的賽季關鍵期再添戰力。