MLB／克蕭自認調整尚未到位 想多吃局數還要改掉「壞習慣」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）週三迎來傷癒復出後第3場比賽，先發面對守護者隊，5局投球中僅被敲6支安打，失1分並送出3K，看似是場中規中矩的好投，然而實際內容卻不盡理想。克蕭賽後坦言，自己在仍有不少問題需調整，球隊最終遭到逆轉，以4：7吞敗。

克蕭表示，雖然此役幸運度過危機，但整體表現並不令人滿意，「我還在調整一些投球機制，有些地方卡卡的，雖然只掉1分，但自己其實投得不夠好，導致牛棚要多吃局數，這讓我覺得很挫折。」，他強調目前重點是累積投球量，並從中尋找比賽節奏。

道奇終結者史考特今天跨局後援卻被擊出追平安打。 美聯社

回顧過往，克蕭去年肩傷後曾中途復出，卻因狀態不穩而養成了一些「壞習慣」，他坦言這些習慣仍影響著現階段的投球表現，「我有一些投球上的壞習慣還沒修正，去年沒完全康復就回來比賽，現在還在適應。雖然身體狀況很好，但離真正找回感覺還有一段路。」

克蕭在2024年賽季出賽7場比賽，雖然單場數據看起來尚可，但從控球到續航力仍未達巔峰狀態。道奇目前正值戰績競爭激烈階段，若克蕭能持續調整回穩，無疑將成為球隊下半季的重要戰力支柱。