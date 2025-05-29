MiLB／官網記者看好「龍仔」上大聯盟！這項數據只輸大谷、克魯茲

小熊隊3A好手龍（Jonathon Long）疑似有台灣血統獲得台灣球迷關注，敲碗邀請他打經典賽。大聯盟官網記者溫雷布（Ben Weinrib）近日才撰文介紹這位小熊農場排名第13的潛力股。

報導指出，現年23歲的龍生涯起步不顯眼，2023年大聯盟選秀第9輪，簽約金只有17.94萬美元，卻打出小熊農場最亮眼的數據。46場比賽中，打擊率0.355、長打率0.541、30得分和37打點都排小熊農場第1，上壘率0.420排第2，6支全壘打第4。

龍在加州州立大學長堤分校就展現火力，出賽135場，打擊三圍.321/.408/.548，距離校史全壘打紀錄只有4支。小熊球員發展總監坎茲勒（Jason Kanzler） 表示，「他能一路將這些能力帶到更高層級，甚至表現超乎預期，真的令人振奮。」

龍的擊球力道驚人，在3A平均擊球初速為93.4英里排3A第3，強勁擊球率高達58.9%排3A第2，這項數據大聯盟只有大谷翔平和海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）比他更出色。

雖然龍身高只有180公分，但結實身材和快速揮棒使他具備長打火力，去年在農場敲出23支全壘打，整體攻擊OPS達到.888，去年在亞利桑那秋季聯盟打出超過110英里（約177公里）的擊球，18場敲出6轟。

目前龍大多時間在一壘守備，也持續在三壘與左外野練習，藉此提高升大聯盟的機率，小熊3A陣容深度充足，有多名潛力股，因此龍尚未列入小熊40人名單中，但時機若成熟，小熊仍可能將他拉上大聯盟。

小熊球員發展總監坎茲勒透露龍非常認真練守備，且持續進步，「擁有守備多樣性是好事，尤其在緊急情況下，能勝任不只一個守位。考慮到他打擊實力這麼出色，多守位絕對會是加分項目。」