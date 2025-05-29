MiLB／3A初登板繳出5局無失分好投 陳柏毓遭海盜下放回2A

效力海盜隊的小聯盟台灣好手陳柏毓先前升上3A，還先發繳出5局無失分的好投，不過根據今日小聯盟的球員異動，海盜球團將陳柏毓降回2A，只在3A出賽1場就遭下放。

陳柏毓日前獲升上3A後，馬上對釀酒人隊3A先發，結果繳出5局4K無失分的好投，只被打出3支安打，送出2次保送，最快球速逼近150公里，最終奪下勝投，但今天海盜將他降回2A，結束短暫支援3A的先發任務。

陳柏毓今年在2A累計戰績0勝4敗，防禦率4.10，37.1局的投球中送出39K、15個保送以及17分責失，每局被上壘率則是1.23。