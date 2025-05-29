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MLB／史肯斯6.2局好投再寫新紀錄！海盜2戰19分打爆響尾蛇

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯生涯前35場先發，被安打數都不超過6支，創大聯盟新紀錄。 法新社
海盜王牌史肯斯生涯前35場先發，被安打數都不超過6支，創大聯盟新紀錄。 法新社

海盜隊今天延續強大火力，在克魯茲克魯茲（Oneil Cruz）開轟，以及王牌投手史肯斯（Paul Skenes）6.2局無失分好投帶領下，終場以10：1大勝響尾蛇隊，順利收下系列賽勝利，昨天與今天2戰加起來已狂轟19分。

史肯斯主投6.2局只被敲4支安打，送出7次三振且無四死球，戰績累積4勝5敗。根據統計，史肯斯生涯前35場先發，被安打數都不超過6支，創大聯盟新紀錄。

響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）仍不穩定，只投5局就失6分（5自責分），且3度保送首名打者，這3名跑者最後全數得分。此外，隊友的防守也不給力，二壘手勞拉爾（Jordan Lawlar）第5局的傳球失誤讓海盜追加2分，海盜也沒放過機會，在5、6局一共打下7分。

響尾蛇打線直到9局下才靠著塔瓦（Tim Tawa）的代打陽春砲打破鴨蛋。台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天則是繳出4支1的表現，響近8場比賽吞了7敗，目前戰績27勝29敗國聯西區第4，落後龍頭道奇隊7場勝差。

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