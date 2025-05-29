MLB／賈吉前2打席被敬遠隊史72年來首見 洋基1：0完封天使

洋基隊先發投手施密特（Clarke Schmidt）今天繳出6局無失分好投，牛棚在主力缺陣情況下成功守成，沃爾普（Anthony Volpe）的高飛犧牲打成為全場唯一得分，這是洋基自1970年4月30日以來首次以1：0比數戰勝天使隊。

本場天使祭出針對性策略，先發投手菊池雄星首局1人出局二壘有人時，故意四壞保送賈吉（Aaron Judge），這是自2012年卡諾（Robinson Cano）以來，首位在首局獲故意保送的洋基打者。賈吉被保送後，洋基靠著貝林傑（Cody Bellinger）選到保送形成滿壘，接著沃爾普高飛犧牲打先馳得點。

2局上2出局二、三壘有人，菊池雄星再度故意保送賈吉，貝林傑打出飛球出局，天使成功化解危機。賈吉微笑向天使總教練華盛頓（Ron Washington）致意，華盛頓大笑回應。賈吉是洋基隊史1953年伍德林（Gene Woodling）以來，首位前2局被故意保送2次的打者，他本場4打席2次保送、無安打，打擊率小幅下降至0.391。

洋基打線全場敲出6支安打、選到5次保送，得點圈8打數1安，未能有效擴大比分。投手部分，施密特主投6局只被敲4支安打，送出1保送、4次三振，無失分。洋基先發輪值系列賽19局只失1分，表現堪稱完美。

由於威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）皆無法登板，洋基牛棚臨時拼湊出收尾陣容。漢彌爾頓（Ian Hamilton）第7局三上三下，第8局被攻佔得點圈，希爾（Tim Hill）登板解決左打薛耶爾（Nolan Schanuel）化解危機。第9局小萊特（Mark Leiter Jr.）上場救援，儘管對索勒（Jorge Soler）投出保送，但最終三振歐霍普（Logan O'Hoppe）成功守成。