MLB／紅襪超級新秀離譜暴傳釀禍！釀酒人連2天延長賽說再見
釀酒人隊今天在延長賽第10局以6：5逆轉擊敗紅襪隊，本季首度達成3連戰橫掃。繼昨天葉力奇（Christian Yelich）再見滿貫砲後，今天則是德賓（Caleb Durbin）以再見高飛犧牲打當英雄，連2天以「延長+再見」方式終結比賽。
第6局為本場比賽關鍵，德賓擊出二壘安打讓釀酒人反超。不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）此時決定讓後援投手米爾斯（Nick Mears）再度跨局投球，但他未能守成，遭阿布雷尤（Wilyer Abreu）轟出追平全壘打，雙方就此進入延長賽。
延長賽紅襪又靠著漢彌爾頓（David Hamilton）的野手選擇超前1分。不過下個半局釀酒人打者柯林斯（Isaac Collins）的滾地球，造成紅襪22歲超級新秀坎貝爾（Kristian Campbell）傳本壘出現超級大暴傳，讓釀酒人追平。
接著上場的德賓沒放過這次大好機會，二、三壘有人無人出局的情況下，擊出再見高飛犧牲打，終場就以6：5擊退紅襪。德賓本場繳出雙安，貢獻3分打點。
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