MLB／完封初體驗「投上癮」 史庫柏向教頭許願：投越長越好

日前老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）對守護者隊上演94球瘋狗級完投，這是他生涯首場完投完封勝，根據美媒報導，史庫柏居然有點「投上癮」，受訪時表示希望以後都能盡量投到比賽後段。

在當今投手分工細緻的時代，後援投手比賽佔比也逐漸變大，但史庫柏卻希望教頭辛區（A.J. Hinch）不要太快換他下來，「我的目標就是要讓辛區捨不得換我下來。」他對此十分認真，希望教頭能考慮讓他多投一點。

本周末史庫柏將先發面對皇家隊，他已向辛區喊話要多投一點，「我希望在第6、第7和第8局上場。」史庫柏說，「我不太滿意只投5局，如果我能投成7、8局，我會很自豪，因為我幫助到球隊後防。」

辛區則表示，如果球員到第9局只用85球左右，那肯定會成全他們，不過辛區強調，換下先發投手不代表他們很糟，而是他認為如果只是狀態好就一直投，並不是「健康的榮譽」，辛區直言：「一個普通後援丟出的第1球，一定比一個王牌丟的第120球好。」