MLB／超暖！馬林魚菜鳥因單場3E爆哭 對手、前輩都送上鼓勵

昨天馬林魚隊作客教士隊主場，首局馬林魚打線就海灌6分，原以為勝券在握，但教士卻一路蠶食鯨吞，終場以8：6獲勝，關鍵在於馬林魚的新秀賽門（Ronny Simon）單場發生3次失誤，令人心疼的畫面，賽後連對手都給予關心。

賽門第2局與第4局共發生3次失誤，都直接或間接讓教士追近甚至扳平比分，鏡頭也捕捉到賽門在4局結束後掩面拭淚的畫面，下一局馬林魚上場守備時，賽門已被換下，教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough）談到這次的調度，「這件事會像雪球般越滾越大，我認為讓他先緩緩是明智之舉。」

就連教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）賽後受訪時都出聲鼓勵賽門：「這就是棒球，失誤總是會發生，我相信他是個好球員，我看過他出色的表現。」賽門對這場比賽並非毫無貢獻，他在首局的6分大局貢獻1支安打與1分打點，還為球隊跑回1分。

賽門受訪時也分享，許多現役和退役前輩都給他建議，除前面提到的塔提斯外，還有教士三壘手馬恰多（Manny Machado）、2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez）還有前洋基隊球星卡諾（Robinson Cano），他期許能在之後的比賽中重新證明自己。