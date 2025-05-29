MLB／大谷翔平無緣連4場開轟 道奇牛棚放火搞砸克蕭勝投
美職道奇隊日本球星大谷翔平未能延續火燙手感，今天3打數無安打，沒能挑戰連4場開轟，而塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）雖然有著5局失1分的好投，勝投資格卻被牛棚燒掉，道奇隊最終以4：7遭到守護者隊逆轉，終止2連勝。
克蕭今天雖然在首局不穩，被連續安打後丟掉1分，但隨後沒讓傷害擴大，一路投完5局，被敲6支安打，另有3次三振、2次保送，僅失1分。
而道奇打線在4局上由史密斯（Will Smith）與帕赫斯（Andy Pages）接連擊出適時安打逆轉比分，接著6、7兩局再各添1分，前7局打完以4：2領先。
問題出賽8局下，終結者史考特（Tanner Scott）在7局登板投出三振成功止血，續投後卻是連續讓三人上壘，無人出局滿壘危機下雖解決一人，卻遭到瓊斯（Nolan Jones）擊出追平安打，葬送克蕭勝投。
道奇隊換由維西亞（Alex Vesia）接替後，還是沒能踩住煞車，被馬丁尼茲（Angel Martinez）轟出三分砲，守護者隊單局灌進5分，而道奇也無力回天。
大谷翔平今天作為第一棒、指定打擊，首局3球遭到三振，第3局打斷球棒擊出二壘滾地球，第4局左外野飛球出局，最終僅在第7局靠暴投選得保送，全場無安打，連3場開轟、連兩場首局全壘打的火燙表現就此止步，賽後打擊率降至2成92。
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