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MiLB／混血台將林台加5戰3轟12安 獲選小聯盟單周最佳球員

中央社／ 洛杉磯28日專電
林台加。截圖自Tampa Tarpons X
林台加。截圖自Tampa Tarpons X

效力洋基小聯盟1A的混血台灣球員林台加最近打擊火燙，5場比賽敲出12支安打，包括3支全壘打，打擊率6成，獲選佛州聯盟的單周最佳球員。

林台加22歲，去年選秀會被洋基在第8輪241順位選上，今年展開美職生涯第一個完整球季，效力洋基小聯盟1A的坦帕棘魚隊（Tampa Tarpons）。走出開季低潮，他5月打出火熱手感。

父親是前台灣職棒大聯盟外籍投手文雄（Steve Wilson），母親是台灣人。林台加9歲隨家人移居美國，仍保有我國國籍，去年接受中央社訪問時，表達未來若有機會，願效力我國棒球國家隊。

小聯盟1A層級的佛州聯盟（Florida State League）共10支隊伍，林台加是5月19日到25日這段期間，打擊最突出的一人。

他這周5場比賽，擔任左外野手，棒次為5棒或7棒，在20個打數中敲出12支安打，包括3轟及2支二壘安打，打擊率0.600、上壘率0.636、長打率1.150，貢獻8打點、6得分，整體攻擊指數OPS高達1.786。

林台加開季低潮，5月打出火熱手感，本季後勢看好，持續向大聯盟目標邁進，未來也可望成為我國棒球國家隊可用之兵。他曾表示，自己在台灣出生成長，希望藉由在美國棒球界的表現，讓更多人認識台灣。

林台加是美職小聯盟本季第2名獲選單周最佳球員的台灣球員。運動家隊1A的左投手林維恩在3月31日到4月6日獲選加州聯盟（California League）的單周最佳投手。

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