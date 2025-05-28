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MLB／大谷怪力轟隊友都佩服 挨轟投手看傻：我以為只是飛球

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷在今天敲出本季第20轟，苦主畢比表示，打出去的瞬間他以為只是個飛球。 美聯社
大谷在今天敲出本季第20轟，苦主畢比表示，打出去的瞬間他以為只是個飛球。 美聯社

今日道奇隊作客守護者隊，陣中日籍球星大谷翔平在第四局敲出領先全聯盟的第20號全壘打。這發全壘打的苦主畢比（Tanner Bibee）賽後受訪時說道：「打出去我以為這個半局要結束了，沒想到球一路飛出牆。」

大谷的第20號全壘打往反方向打去，擊球初速仍有高水準的104.5英哩（約168公里），飛行距離為362英呎，其實隊友跟教練都有看出這顆球打得不是特別強勁，但大谷仍憑藉自己的力量把球轟出牆外。

畢比也心服口服地說：「如果投手丘上的人不是我，看大谷打球真是件有趣的事。」，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也盛讚子弟兵的力量：「飛出去的感覺不是很強勁，但也只有他跟賈吉（Aaron Judge）能有這種具有容錯空間的揮棒吧。」

大谷的力量不只對手佩服，連隊友也有目共睹，孟西（Max Muncy）就認為，這種打偏卻還是能飛出牆的擊球力量，讓他有點嫉妒，「他的力量超出我的理解。」，鏡頭也拍到畢比挨轟後直呼：「我的天啊！」，他此戰先發5局被敲7安含1轟，失4分，附帶7K，吞下本季第5敗。

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道奇 大谷翔平

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