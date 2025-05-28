MLB／葉力奇扮起爆劑又敲再見滿貫！釀酒人絕地逆轉奪3連勝

釀酒人隊今日在主場上演絕地大反攻，先是在九局下突破1分差困境，接著在延長十局下靠著葉力奇（Christian Yelich）從紅襪隊當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）手中擊出再見滿貫全壘打，死裡逃生後把握住機會奪下勝利，也幫助球隊寫下3連勝。

雙方前五局維持著0：0的僵局，直到六局上，紅襪隊靠著釀酒人後援投手阿什比（Aaron Ashby）的暴投搶下1分，接著便一路領先來到九局下半，紅襪派出查普曼上場關門，沒想到葉力奇扮演「起爆劑」，先敲長打後再靠著弗里克（Sal Frelick）的安打跑回追平分。

紅襪火球男查普曼吞下本季首次救援失敗。 美聯社

紅襪在錯失十局上的無人出局，一三壘有人的絕佳攻勢後，釀酒人把握紅襪換上老將漢崔克斯（Liam Hendriks）的機會，接連擊出安打與保送，形成滿壘的絕佳優勢，打擊再度輪到葉力奇，而他也把握住當英雄的機會，敲出再見滿貫砲，也是他生涯首發再見全壘打。

邁入生涯第13季的葉力奇也為自己達成個人的里程碑感到開心，「我花了好久的時間才終於等到再見全壘打的機會，真的很酷。雖然用各種方式都能贏球，但再見全壘打終歸是很酷的一件事。」。而這場比賽也是查普曼本季首次救援失敗，漢崔克斯則吞下本季第2敗。