MLB／卡洛爾開轟中止低潮 響尾蛇牛棚卻單局爆7分遭海盜逆轉

響尾蛇隊今天坐鎮主場，與海盜隊進行3連戰的第2戰。台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）一掃低潮，今天一開賽就敲出首局首打席全壘打，幫助響尾蛇先馳得點。不過海盜在第八局上演絕地大反攻，終場以9：6完成逆轉，雙方系列戰戰成1：1。

卡洛爾在今日賽前陷入14支0的大低潮，但今天他在一開局就敲出本季第16轟，位居國聯全壘打排行榜第3名，全大聯盟第5名。不過整場下來卡洛爾5個打數就只有這1支安打，還吞了3K，賽後打擊率為.259。

Corbin Carroll lead-off dinger sounds about right pic.twitter.com/xPg5atcNzN — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) 2025年5月28日

響尾蛇隨後在四局下灌進5分大局，眼看比賽前段就取得6分大幅領先，沒想到在今日先發，塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）繳出7局失2分好投退場後，接替的金克爾（Kevin Ginkel）卻只投了0.1局狂失5分，讓海盜在第八局灌進7分，完成大逆轉。

金克爾在八局登板時，響尾蛇還抱有4分領先，沒想到他被狂敲5支安打，只能讓左投比克斯（Jalen Beeks）上場善後，但他在隊友發生失誤後遭到3分砲狙擊，讓海盜灌進7分種下敗因，也讓響尾蛇近期7戰苦吞6敗，目前排名國聯西區第4。