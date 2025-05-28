MLB／代班終結者差點搞砸洛登好投 洋基威廉斯：贏球最重要

洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）今天先發對天使隊，繳出7局0失分好投，前終結者威廉斯（Devin Williams）9局下又差點砸鍋，洋基終場仍以3：2險勝。

洛登主投7局只被敲5支安打，沒保送，狂飆10K無失分，防禦率下修至2.60。9局上結束洋基以3：0領先，由於終結者威佛（Luke Weaver）近期頻繁出賽，洋基總教練布恩（Aaron Boone）決定讓他休息，給威廉斯試試看關門。威廉斯季初是洋基終結者，但砸鍋次數太多被拔掉，最近狀況有穩定下來。

威廉斯被首名打者孟卡達（Yoan Moncada）敲陽春砲，接著瓦德（Taylor Ward）敲安，達諾德（Travis d'Arnaud）擊出強勁飛球遭接殺，下一棒倫吉佛（Luis Rengifo）再敲安，阿戴爾（Jo Adell）打出滾地球送回第2分，2出局一壘有人。

最後歐霍普（Logan O'Hoppe）在0好3壞時擊出界外飛球被接殺，洋基才驚險收下勝利。威廉斯賽後笑說，「我本來沒想到他會揮那一球，他幫了我一個大忙。」當被問到關門過程相當驚險，威廉斯表示，「最後我們贏了，這才是最重要的。」

洋基收下4連勝，近19戰贏下15場，目前戰績34勝20敗，5月在美聯東區領先7場，是自1998年以來首見紀錄。