MLB／古巴教頭梅薩之子登大聯盟 生涯第2打席達陣首安首打點

昨日馬林魚隊升上在小聯盟打拼6年的23歲好手小梅薩（Victor Mesa Jr.），這位年輕外野手不是別人，正式與台灣有過不少緣分的古巴教頭梅薩（Victor Mesa）之子，昨日對陣教士隊時雖然吞K，但今天成功繳出生涯首安。

2015年世界棒球12強賽對陣古巴一役，八局下半古巴總教練梅薩選擇故意四壞球保送郭嚴文，打算解決下一棒的林智勝，卻被敲出超前的3分打點全壘打，這個失敗的敬遠成為該屆中華隊最為人津津樂道的一幕，梅薩嚴肅的神情也讓球迷印象深刻。

El momento es ahora.



Welcome to The Show, Victor pic.twitter.com/29aqdlEVs7 — Miami Marlins (@Marlins) 2025年5月27日

而梅薩的2個兒子則在2018年一同被馬林魚簽下，但花了525萬美元簽下的長子維克多（Victor Victor Mesa）在2023年升上3A後，因與教練團不合而離隊，而小5歲的弟弟小梅薩雖然只有100萬美元簽約金，但他靠著努力獲得高評價，終於在昨天升上大聯盟。

而昨日他的大聯盟首秀在10局上雙方3：3平手時上場代打，最後遭到三振，今天則擔綱先發中外野手，打滿整場繳出4支1的表現，生涯首安在首局馬林魚的6分大局中出現，帶有1分打點，不過終場教士上演大逆轉，以8：6勝出，奪下雙方3連戰的第2勝。