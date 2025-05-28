MLB／接到沒？大都會遭白襪美技搞糊塗 索托成烏龍出局數

今日大都會隊迎來主場與白襪隊3連戰的第2場比賽，在首局就出現罕見局面，壘上跑者尼莫（Brandon Nimmo）與擊球跑壘員索托（Juan Soto）都不清楚球是否遭接殺，在一陣混亂之間索托竟超越了尼莫，導致自己被判出局。

一局下半，尼莫率先敲安上壘，接著上場的索托擊出中外野平飛球，白襪中外野手泰勒（Michael A. Taylor ）奮力一撲，當下無法判斷球是否落地，雖然一壘審當下已做出「落地」的判決，但2位跑者似乎都沒注意到。

只見尼莫跑過二壘後以為被接殺，奮力往回衝，而索托踏過一壘後彷彿不太確定是否被接殺，在一二壘間放慢速度觀察，就這樣被往回跑的尼莫超越，就這樣形成「超過前位跑者」的情況，索托遭判出局，且不記安打，尼莫則回到一壘。

不過該局大都會仍有收穫，阿隆索（Pete Alonso）以及楊恩（Jacob Young）在這次跑壘烏龍後接續開轟，幫助大都會以4：2超前白襪，終場大都會也以6：4奪下系列賽2連勝。索托則因這次的跑壘烏龍，今天紀錄上是4支0的表現，打擊率降至0.228，整體攻擊指數（OPS）0.756。