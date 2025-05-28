MLB／老虎教頭談史庫柏瘋狗完封 宰制力比無安打還令人震撼

老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）日前對守護者隊飆出94球瘋狗級完封，最後甚至用一顆102.6英里（約165公里）火球演出令人瞠目結舌的再見三振。今天老虎教頭辛區（A.J. Hinch）受訪時坦言，史庫柏的宰制力簡直是人生初見。

「我見過無安打比賽，見過很多棒球中的經典場面，但我從沒見過像這場如此有效率，同時兼具宰制力的投球表現。」辛區力讚子弟兵的神鬼表現，「用165公里的速球丟出再見三振？我想這個場面應該難以重現了。」

辛區打趣說道，那天之後真的很難不對史庫柏肅然起敬，史庫柏這顆165公里火球是在歷史上先發投手中，在第9局或9局後投出的最快球速。該場史庫柏繳出94球完投，只被敲出2安打附帶13K，展現強大宰制力。

現年28歲的史庫柏上季可謂大豐收，不只首次入選明星賽，還一次包辦防禦率、三振及勝投王，也因此獲得塞揚獎殊榮。目前史庫柏為美聯龍頭老虎隊貢獻5勝2敗、防禦率2.49，以92次三振暫居美聯三振王。