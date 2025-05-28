快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

MLB／老虎教頭談史庫柏瘋狗完封 宰制力比無安打還令人震撼

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎教頭辛區談史庫柏的神鬼表現，表示這麼有宰制力的內容簡直人生初見。 美聯社
老虎教頭辛區談史庫柏的神鬼表現，表示這麼有宰制力的內容簡直人生初見。 美聯社

老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）日前對守護者隊飆出94球瘋狗級完封，最後甚至用一顆102.6英里（約165公里）火球演出令人瞠目結舌的再見三振。今天老虎教頭辛區（A.J. Hinch）受訪時坦言，史庫柏的宰制力簡直是人生初見。

「我見過無安打比賽，見過很多棒球中的經典場面，但我從沒見過像這場如此有效率，同時兼具宰制力的投球表現。」辛區力讚子弟兵的神鬼表現，「用165公里的速球丟出再見三振？我想這個場面應該難以重現了。」

辛區打趣說道，那天之後真的很難不對史庫柏肅然起敬，史庫柏這顆165公里火球是在歷史上先發投手中，在第9局或9局後投出的最快球速。該場史庫柏繳出94球完投，只被敲出2安打附帶13K，展現強大宰制力。

現年28歲的史庫柏上季可謂大豐收，不只首次入選明星賽，還一次包辦防禦率、三振及勝投王，也因此獲得塞揚獎殊榮。目前史庫柏為美聯龍頭老虎隊貢獻5勝2敗、防禦率2.49，以92次三振暫居美聯三振王。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

老虎 史庫柏

相關新聞

MLB／大谷第20轟反方向出牆 羅伯茲讚：球像裝了氦氣

道奇隊日本球星大谷翔平連3場開轟，今天成為本季最速20轟的球員，那一球反方向飛到左外野全壘打牆外，總教練羅伯茲（Dave...

MLB／接到沒？大都會遭白襪美技搞糊塗 索托成烏龍出局數

今日大都會隊迎來主場與白襪隊3連戰的第2場比賽，在首局就出現罕見局面，壘上跑者尼莫（Brandon Nimmo）與擊球跑壘員索托（Juan Soto）都不清楚球是否遭接殺，在一陣混亂之間索托竟超越了尼

MLB／老虎教頭談史庫柏瘋狗完封 宰制力比無安打還令人震撼

老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）日前對守護者隊飆出94球瘋狗級完封，最後甚至用一顆102.6英里（約165公里）火球演出令人瞠目結舌的再見三振。今天老虎教頭辛區（A.J. Hinch）受訪

MLB／又一個不放棄的抗癌鬥士！守護者菜鳥右投感人初登板

日前老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）對守護者隊飆出94球瘋狗級完封，成為話題焦點，不過守護者陣中也有令人感動的一幕，那就是陣中的抗癌鬥士恩萊特（Nic Enright）在家人面前完成大聯盟

MLB／大谷翔平連3場開轟！本季最速20轟 道奇2連勝

道奇隊日本球星大谷翔平手感太火燙，連續三場開轟，讓他成為本季第一位達成20轟的球員，而道奇隊也以9：5擊敗守護者隊取得二...

MLB／塞揚強投狄葛隆生涯首次三振掛蛋 紀錄中斷回休息室才知

遊騎兵今日於主場對上藍鳥，派出狄葛隆（Jacob deGrom）擔任先發投手，在5.1局中，他用了81球被敲5支安打失2分，另有2次四壞保送。雖帳面數據看似不俗，但他在比賽中卻「一K未得」，生涯首次在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。