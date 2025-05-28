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MLB／大谷第20轟反方向出牆 羅伯茲讚：球像裝了氦氣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連3場開轟，今天成為本季最速20轟的球員，而且是發反方向全壘打。 美國聯合通訊社
大谷翔平連3場開轟，今天成為本季最速20轟的球員，而且是發反方向全壘打。 美國聯合通訊社

道奇隊日本球星大谷翔平連3場開轟，今天成為本季最速20轟的球員，那一球反方向飛到左外野全壘打牆外，總教練羅伯茲（Dave Roberts）都有些驚訝「球好像裝了氦氣，不斷飛出去」。

道奇今天以9：5擊敗守護者隊，大谷4局上轟出兩分砲，將守護者先發投手畢比（Tanner Bibee）投出的外角卡特球，順勢掃出左外野全壘打牆，擊球初速104.5哩、飛行距離362呎。

羅伯茲大讚大谷的力量，「飛出去的感覺雖然不是很強勁，但旋轉得很好。」能夠像這樣有犯錯空間的揮擊，羅伯茲說：「大概也只有賈吉（Aaron Judge）和他能這樣吧。」

大谷翔平5月已經累積13轟，近況絕佳，羅伯茲也說：「他只揮擊屬於自己好球帶的球，對進不到擊球區的球會放掉，從這段期間的表現來看，他的保送數明顯增加；願意接受保送，只鎖定自己的球來打，就會產生長打。」

隊友孟西（Max Muncy）對大谷產生了特殊心情，「真的太酷了，甚至有點嫉妒他」，孟西指出，大谷的力量已經到了難以理解的程度。

「像今天這一球，即使有點打偏了，卻還是變成全壘打。」孟西說：「那不是普通人能做到的事，他做到了這些，看他比賽真的很享受，也非常有趣。」

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道奇 羅伯茲 守護者 大谷翔平

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