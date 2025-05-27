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MLB／塞揚強投狄葛隆生涯首次三振掛蛋 紀錄中斷回休息室才知

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵先發投手狄葛隆本場比賽意外交出0次三振。 法新社
遊騎兵先發投手狄葛隆本場比賽意外交出0次三振。 法新社

遊騎兵今日於主場對上藍鳥，派出狄葛隆（Jacob deGrom）擔任先發投手，在5.1局中，他用了81球被敲5支安打失2分，另有2次四壞保送。雖帳面數據看似不俗，但他在比賽中卻「一K未得」，生涯首次在比賽中三振數掛蛋，而他先前228場比賽三振打者記錄也遭中斷，球隊最終以1：2敗下陣來。

一局上半，藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）抓準時機，從狄葛隆手中轟出一發陽春砲。隨後在四局上半0人出局的情況，藍鳥打者葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、瓦修接連從他手中敲出兩支安打，並隨後在柯克（Alejandro Kirk）右外野方向的高飛犧牲打掩護下，藍鳥隊再添一分，取得2：0的領先優勢。直到第六局，狄葛隆在投了81球後才被換下場。

現年36歲的狄葛隆，過去曾是兩屆（2018、2019年）塞揚獎得主，2023年他與遊騎兵簽訂了一份價值1.85億美元的五年合約後，便受到傷勢影響出賽，過去兩個賽季他總共只投了41局，傷病問題可說是這名塞揚強投的最大罩門。

職業生涯投出1728次三振的他，比賽卻繳出三振數「掛蛋」的數據。對此，狄葛隆回應道：「我其實不知道我沒有投出三振。當我走進去休息室的時候就聽到這件事，但必須說藍鳥打者從一開始就很有侵略性。」雖最終未能奪勝，但遊騎兵主帥博奇（Bruce Bochy）依舊肯定自家投手的表現，「正如我們所料，這場比賽會是一場勢均力敵的比賽，兩位非常優秀的投手都上陣拚搏，並最終取得了不錯的結果。總體來說，狄葛隆表現不錯，藍鳥的投手群也確實發揮不錯。」

賽後，狄葛隆強調他仍保持不錯的競技狀態，他提到：「我的感覺一直都不錯，但今天我好像沒有發揮好，像是球的落點不佳、滑球的品質也不夠好。」本賽季的他共先發11場比賽，交出4勝2敗、防禦率2.42的成績。

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