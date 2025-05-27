MLB／關鍵先生再度發威 大都會教頭讚林多是偉大球員

大都會今日比賽對上白襪，雙方前八局以1：1戰至平手，最後在9局下半，靠著大都會球星林多（Francisco Lindor）的高飛犧牲打，三壘跑者泰勒（Tyrone Taylor）順利回到本壘拿下再見分，終場以2：1收下勝利，這也是林多本季第三次用棒子向對手說再見。

本場比賽，兩隊先發投手皆繳出優異的投球內容，比賽前3局雙方都未有分數進帳。大都會先發投手霍姆斯（Clay Holmes）5.2局被敲出4安、失1分；白襪投手豪瑟（Adrian Houser）先發6局送出6張老K，僅被敲出3支安打、無失分。雖然前幾局大都會打線遭到壓制，但他們並未放棄，落後1分的大都會在比賽後段急起直追，先是打者索托（Juan Soto）在8局下半利用高飛犧牲打送回追平分，緊接著在最後一個半局，林多敲出一記再見犧牲打，幫助大都會逆轉比賽，笑納三連勝。

大都會打者索托在第8局同樣以一記高飛犧牲打，幫助球隊追平比數。 法新社

贏球英雄林多賽後時表示：「贏球有非常多方式，這只是其中一個。我們靠兩支高飛犧牲打攻下分數、堅固的防守與牛棚接力守住勝利，在困境中突破找到贏球方法，沒有甚麼比這更更棒了。」

談到林多這位「關鍵先生」，大都會主帥門多薩則自豪地說道：「他知道自己很優秀。」並接著說：「他有能力讓比賽節奏慢下來，任何時刻對他來說都無所不能，他對待好球很有侵略性。偉大球員的本事就是做決定時都很有信心。」

包含這記高飛犧牲打，林多今年共3次打回再見分，同時是大都會隊在26場主場比賽中第五次向對手說再見。從上賽季開始，他們已經有16次再見安打的紀錄，在大聯盟中並列第二。而球員除了具有大心臟的表現外，大都會的主場勝率更是堅不可摧，截止目前他們已在花旗球場（Citi Field）已經取得20勝6敗的超狂數據。