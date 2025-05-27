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MLB／洋基只花200萬美元撿到寶！怪投亞布洛轉先發後超威

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基左投亞布洛。 路透
洋基左投亞布洛。 路透

洋基隊今天靠著左投亞布洛（Ryan Yarbrough）6局只失1分好投，加上沃爾普（Anthony Volpe）的清壘二壘安打，以5：1擊敗天使隊。現年33歲亞布洛上季還曾在道奇牛棚效命，後來被交易至藍鳥，但季初藍鳥只與他簽下小聯盟合約，就在春訓倒數最後兩天，他決定跳出這份合約，而改與洋基簽下一年合約，年薪200萬美元外加激勵獎金25萬美元，如今表現對洋基來說真的是花小錢撿到寶。

亞布洛1局下就被奈托（Zach Neto）敲出陽春砲，但他之後投得威風八面，靠著卡特球、滑球、伸卡球和變速球巧妙搭配，主投6局只被敲2安，投出1保送，送出7次三振，只失掉1分。

洋基打線則在4局上大爆發，萊斯（Ben Rice）、葛里沙姆（Trent Grisham）和賈吉（Aaron Judge）接連敲安，貝林傑（Cody Bellinger）保送擠回1分，沃爾普再敲出清壘的二壘安打。洋基8局上再添1分，終場以5：1拿下勝利。

亞布洛季初從牛棚出發，近期轉任先發投手後，出賽4場，防禦率僅2.25。他受訪時談到自己的優勢，「我不是那種球速破表的投手，我很清楚該如何讓對手出局，很多人都說我投球風格奇怪、不尋常，不是每天都會遇到的對手，這對我來說反而是優勢。」

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洋基 天使

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