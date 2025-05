MLB／洋基只花200萬美元撿到寶！怪投亞布洛轉先發後超威

洋基隊今天靠著左投亞布洛(Ryan Yarbrough)6局只失1分好投,加上沃爾普(Anthony Volpe)的清壘二壘安打,以5:1擊敗天使隊。現年33歲亞布洛上季還曾在道奇牛棚效命,後來被交易至藍鳥,但季初藍鳥只與他簽下小聯盟合約,就在春訓倒數最後兩天,他決定跳出這份合約,而改與洋基簽下一年合約,年薪200萬美元外加激勵獎金25萬美元,如今表現對洋基來說真的是花小錢撿到寶。

亞布洛1局下就被奈托(Zach Neto)敲出陽春砲,但他之後投得威風八面,靠著卡特球、滑球、伸卡球和變速球巧妙搭配,主投6局只被敲2安,投出1保送,送出7次三振,只失掉1分。

洋基打線則在4局上大爆發,萊斯(Ben Rice)、葛里沙姆(Trent Grisham)和賈吉(Aaron Judge)接連敲安,貝林傑(Cody Bellinger)保送擠回1分,沃爾普再敲出清壘的二壘安打。洋基8局上再添1分,終場以5:1拿下勝利。

亞布洛季初從牛棚出發,近期轉任先發投手後,出賽4場,防禦率僅2.25。他受訪時談到自己的優勢,「我不是那種球速破表的投手,我很清楚該如何讓對手出局,很多人都說我投球風格奇怪、不尋常,不是每天都會遇到的對手,這對我來說反而是優勢。」

The unsung hero of the 2025 Yankees is Ryan Yarbrough.



34.1 IP

9.17 K/9

3.15 ERA



A Godsend for the Yankees rotation.

pic.twitter.com/lHsYslUKP3