MLB／不滿好球帶判決被逐出場 老虎球星巴耶茲怒嗆主審
底特律老虎今於主場對上巨人隊，在老虎打線敲出7支安打火力支援下，終場以3：1擊退來犯的巨人隊。比賽過程中，老虎當家球星巴耶茲（Javier Baez）因質疑好球帶而向主審抱怨，隨後遭驅逐出場，讓他相當不滿，賽後他直言：「那顆球根本不是好球。」
5局下半，巴耶茲面對巨人先發投手伯德松（Hayden Birdsong）纏鬥到滿球數，雙方對決的第7顆球，伯德松丟出一顆79.8英哩（約128.4公里）的曲球，掉落在好球帶下緣，主審庫茲（Phil Cuzzi）判定為好球，並拉弓三振掉巴耶茲，質疑判決的他氣得當下找主審理論，隨後被趕出場。後續巴耶茲還想衝上前與主審爭論，被一旁的隊友們攔下。
巴耶茲於賽後表示，他生氣是因為他不滿主審對他說話的方式。「這不關那個好壞球判決，而是主審的態度。我不是動物，我們可以好好討論，如果他說『OK，我判錯了。』，我就會乖乖閉嘴。我知道沒有人是完美的，但用這種態度。」
巴耶茲全場2打數都吞下三振，賽後打擊率為2成86。本場比賽老虎打線只攻下3分但已夠贏球，格林（Riley Greene）貢獻1安、2打點，丁格勒（Dillon Dingler）也有1安、1打點的表現；老虎先發投手蒙特羅（Keider Montero）5局僅被敲1安無失分，靠著牛棚投手群的支援僅在第6局掉1分，順利摘下本季第2場勝投。拿下本場勝利後，老虎隊戰績來到35勝20敗，依舊坐穩美聯中區龍頭寶座。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言