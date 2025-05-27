快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

MLB／不滿好球帶判決被逐出場 老虎球星巴耶茲怒嗆主審

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎球星巴耶茲（圖右）因不滿好球帶與主審起爭執，隨後遭驅逐。 法新社
老虎球星巴耶茲（圖右）因不滿好球帶與主審起爭執，隨後遭驅逐。 法新社

底特律老虎今於主場對上巨人隊，在老虎打線敲出7支安打火力支援下，終場以3：1擊退來犯的巨人隊。比賽過程中，老虎當家球星巴耶茲（Javier Baez）因質疑好球帶而向主審抱怨，隨後遭驅逐出場，讓他相當不滿，賽後他直言：「那顆球根本不是好球。」

5局下半，巴耶茲面對巨人先發投手伯德松（Hayden Birdsong）纏鬥到滿球數，雙方對決的第7顆球，伯德松丟出一顆79.8英哩（約128.4公里）的曲球，掉落在好球帶下緣，主審庫茲（Phil Cuzzi）判定為好球，並拉弓三振掉巴耶茲，質疑判決的他氣得當下找主審理論，隨後被趕出場。後續巴耶茲還想衝上前與主審爭論，被一旁的隊友們攔下。

巴耶茲於賽後表示，他生氣是因為他不滿主審對他說話的方式。「這不關那個好壞球判決，而是主審的態度。我不是動物，我們可以好好討論，如果他說『OK，我判錯了。』，我就會乖乖閉嘴。我知道沒有人是完美的，但用這種態度。」

巴耶茲全場2打數都吞下三振，賽後打擊率為2成86。本場比賽老虎打線只攻下3分但已夠贏球，格林（Riley Greene）貢獻1安、2打點，丁格勒（Dillon Dingler）也有1安、1打點的表現；老虎先發投手蒙特羅（Keider Montero）5局僅被敲1安無失分，靠著牛棚投手群的支援僅在第6局掉1分，順利摘下本季第2場勝投。拿下本場勝利後，老虎隊戰績來到35勝20敗，依舊坐穩美聯中區龍頭寶座。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

生氣 抱怨 底特律 動物

相關新聞

MLB／山本由伸美技後疑身體不適 道奇教頭稱他是球隊MVP　

道奇隊王牌投手山本由伸今天6局失2分，助道奇以7：2戰勝守護者隊，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到，山本美技守備後，髖關節似乎出狀況。 羅伯茲先稱讚山本的表現，「我覺得

MLB／不滿好球帶判決被逐出場 老虎球星巴耶茲怒嗆主審

底特律老虎今於主場對上巨人隊，在老虎打線敲出7支安打火力支援下，終場以3：1擊退來犯的巨人隊。比賽過程中，老虎當家球星巴耶茲（Javier Baez）因質疑好球帶而向主審抱怨，隨後遭驅逐出場，讓他相當

MLB／卡洛爾陷14支0大低潮！響尾蛇仍退海盜結束5連敗

台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近期陷入低潮，響尾蛇隊也苦吞5連敗。今天響尾蛇靠著尼爾森（Ryne Nelson）6.2局無失分好投帶領下，以5：0完封海盜隊，中止連敗，但卡洛爾仍沒

MLB／山本由伸撐過克里夫蘭「蟲蟲危機」 近4場先發大谷3度開轟

道奇隊今天以7：2在客場擊敗守護者隊，先發投手山本由伸繳出6局失2分優質先發，此役遇到「蟲蟲危機」來襲，讓他賽後笑答：「...

MLB／弗里曼捐3000萬給橘郡兒童醫院 「是他們救了我兒子」

道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）感恩惜福，化為實際行動，他捐出100萬美元（約台幣2986萬元）給橘郡...

MLB／道奇10年老臣泰勒轉戰天使 開心能留在家鄉

天使隊日前拉出一波8連勝，最近則是2連敗，今天宣布簽下前道奇隊工具人泰勒（Chris Taylor），面對洋基隊就擔任第8棒中外野手。 泰勒效力道奇長達10年，隨球隊奪下2座世界大賽冠軍，但本季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。