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MLB／卡洛爾陷14支0大低潮！響尾蛇仍退海盜結束5連敗
台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近期陷入低潮，響尾蛇隊也苦吞5連敗。今天響尾蛇靠著尼爾森（Ryne Nelson）6.2局無失分好投帶領下，以5：0完封海盜隊，中止連敗，但卡洛爾仍沒有安打。
2局下響尾蛇二、三壘有人，靠著塔瓦（Tim Tawa）高飛犧牲打先馳得點，馬提（Ketel Marte）再敲出帶有1分打點的安打。3下輪到蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出陽春砲，本季第15轟追平卡洛爾，並列響尾蛇最多。
5下響尾蛇奈勒（Josh Naylor）再敲出2分砲，將比分改寫為5：0。響尾蛇靠著尼爾森6.2局好投和牛棚投手合力守成，終場就以5：0拿下勝利。目前響尾蛇戰績27勝27敗，落後國聯西區龍頭道奇隊6場勝差。
卡洛爾今天4打數0安打，還被三振1次，最近4場14打數沒有安打，打擊率掉至0.260，整體進攻指數（OPS）剩0.888。
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