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MLB／山本由伸美技後疑身體不適 道奇教頭稱他是球隊MVP　

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸(左)。 路透
山本由伸(左)。 路透

道奇隊王牌投手山本由伸今天6局失2分，助道奇以7：2戰勝守護者隊，不過道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到，山本美技守備後，髖關節似乎出狀況。

羅伯茲先稱讚山本的表現，「我覺得他今天真的非常棒，控球好也靈活運用多種球路，不只能抓三振，還能讓打者打得軟弱。」

山本第3局讓守護者攻佔一、二壘，打者威爾森（Will Wilson）突襲短打點成一壘方向滾地球，山本下丘接球、用手套觸殺打者完成美技守備。

對此羅伯茲提到，「一壘觸殺時，他的髖關節有點不舒服，不確定是否對之後投球有影響，我覺得5、6局他的狀況有下降一些，考慮到他前一場投較久，為了讓他為周日比賽做好準備，不讓他續投是合理的選擇。」

當被問到山本對球隊的價值時，羅伯茲直言：「考慮到整體情況，他可說是我們球隊的MVP。進攻有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）和其他球員幫忙；投手部分，山本每次出賽都能投滿6到7局讓牛棚休息，為我們創造勝利機會，這很重要，我可以很有信心地說，他是我們的王牌。」

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道奇 山本由伸

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