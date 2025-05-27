聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／山本由伸撐過克里夫蘭「蟲蟲危機」 近4場先發大谷3度開轟
道奇隊今天以7：2在客場擊敗守護者隊，先發投手山本由伸繳出6局失2分優質先發，此役遇到「蟲蟲危機」來襲，讓他賽後笑答：「現在才知道我討厭蟲子，我小時候還滿喜歡的說。」
山本先發6局僅被敲3安打、失2分，送出7次三振，先是第3局以保送艾里亞斯（Gabriel Arias）、馬丁尼茲（Angel Martínez）安打開局，讓守護者陸續靠高飛犧牲打、滾地球推進壘包，攻下1分，第6局拉米瑞茲（José Ramírez）二壘打、曼札多（Kyle Manzardo）一壘打串連，守護者再下一城。
山本拿下本季第6勝，在國聯並列第3，防禦率從賽前的1.86漲為1.97，維持在國聯第2，僅次於效力大都會隊的日本同胞千賀滉大。
此役在守護者進步球場（Progressive Field）進行，位於伊利湖畔的克里夫蘭，每年春末夏初以及初秋時節都會碰到蠓蟲季，比賽遇到大量小蟲攪局，也讓山本坦言必須努力不分心，「他們說這種蟲防蚊液不管用，所以我只能忍耐。」他說在日本雖碰過幾次，像是在仙台的比賽就曾遇過，但大致上來說並不常見。
台灣球迷對克里夫蘭的「蟲蟲危機」應該不會太陌生，王建民仍在洋基陣中的2007年賽季，當年洋基、印地安人隊（守護者前身）美聯分區系列賽第二戰，張伯倫（Joba Chamberlain）正是在遭遇蟲蟲襲擊的情況下，影響投球，最終救援失敗。
此外，山本由伸先前因一輪到他登板大谷就熄火而成話題，但近4場先發，大谷3度開轟，終於反轉山本獨自受傷的形象，山本聊到此事也笑說，看到大谷一開賽就打全壘打，「真的很令人安心」。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言