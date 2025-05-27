快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸撐過克里夫蘭「蟲蟲危機」 近4場先發大谷3度開轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本今天遇到「蟲蟲危機」來襲仍繳出優質先發。 美聯社
山本今天遇到「蟲蟲危機」來襲仍繳出優質先發。 美聯社

道奇隊今天以7：2在客場擊敗守護者隊，先發投手山本由伸繳出6局失2分優質先發，此役遇到「蟲蟲危機」來襲，讓他賽後笑答：「現在才知道我討厭蟲子，我小時候還滿喜歡的說。」

山本先發6局僅被敲3安打、失2分，送出7次三振，先是第3局以保送艾里亞斯（Gabriel Arias）、馬丁尼茲（Angel Martínez）安打開局，讓守護者陸續靠高飛犧牲打、滾地球推進壘包，攻下1分，第6局拉米瑞茲（José Ramírez）二壘打、曼札多（Kyle Manzardo）一壘打串連，守護者再下一城。

山本拿下本季第6勝，在國聯並列第3，防禦率從賽前的1.86漲為1.97，維持在國聯第2，僅次於效力大都會隊的日本同胞千賀滉大。

此役在守護者進步球場（Progressive Field）進行，位於伊利湖畔的克里夫蘭，每年春末夏初以及初秋時節都會碰到蠓蟲季，比賽遇到大量小蟲攪局，也讓山本坦言必須努力不分心，「他們說這種蟲防蚊液不管用，所以我只能忍耐。」他說在日本雖碰過幾次，像是在仙台的比賽就曾遇過，但大致上來說並不常見。

台灣球迷對克里夫蘭的「蟲蟲危機」應該不會太陌生，王建民仍在洋基陣中的2007年賽季，當年洋基、印地安人隊（守護者前身）美聯分區系列賽第二戰，張伯倫（Joba Chamberlain）正是在遭遇蟲蟲襲擊的情況下，影響投球，最終救援失敗。

此外，山本由伸先前因一輪到他登板大谷就熄火而成話題，但近4場先發，大谷3度開轟，終於反轉山本獨自受傷的形象，山本聊到此事也笑說，看到大谷一開賽就打全壘打，「真的很令人安心」。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

洋基 守護者

延伸閱讀

MLB／教頭認證道奇王牌！山本由伸談挑戰無安打比賽可能性

MLB／山本由伸7局無失分勝投飛了…道奇延長賽攻3分止4連敗

MLB／熱投！山本由伸110球旅美新高 7局9三振1安無失分

MLB／山本由伸讚金慧成是好隊友！開心大谷翔平敲全壘打

相關新聞

MLB／大谷第1球就開砲！第19轟再攀單獨領先 山本6局好投奪第6勝

道奇隊日籍投手山本由伸再度演出一場好投，面對守護者隊繳出6局失2分優質先發，大谷翔平開賽第1球就以陽春砲相挺，聯手幫助道...

MLB／山本由伸撐過克里夫蘭「蟲蟲危機」 近4場先發大谷3度開轟

道奇隊今天以7：2在客場擊敗守護者隊，先發投手山本由伸繳出6局失2分優質先發，此役遇到「蟲蟲危機」來襲，讓他賽後笑答：「...

MiLB／升了！陳柏毓3A首戰5局無失分奪勝 差點被牛棚砸鍋

效力匹茲堡海盜隊體系的23歲台灣右投陳柏毓，今天首度升上3A印地安那波利斯印地安人隊（Indianapolis Indi...

MLB／道奇10年老臣泰勒轉戰天使 開心能留在家鄉

天使隊日前拉出一波8連勝，最近則是2連敗，今天宣布簽下前道奇隊工具人泰勒（Chris Taylor），面對洋基隊就擔任第8棒中外野手。 泰勒效力道奇長達10年，隨球隊奪下2座世界大賽冠軍，但本季

MLB／弗里曼捐3000萬給橘郡兒童醫院 「是他們救了我兒子」

道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）感恩惜福，化為實際行動，他捐出100萬美元（約台幣2986萬元）給橘郡...

MLB／投手大谷進行Live BP 道奇教頭：明星賽前不會投球

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平昨天首次在2023年肘部手術後進行實戰投打練習，不過總教練羅伯茲今天表示，大谷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。