MLB／弗里曼捐3000萬給橘郡兒童醫院 「是他們救了我兒子」

道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）感恩惜福，化為實際行動，他捐出100萬美元（約台幣2986萬元）給橘郡兒童醫院，感謝去年他們為救治罹患罕病的3歲兒子Maximus所付出的努力。

弗里曼去年7月曾因家事離隊一段時間，因Maximus罹患格林-巴利症候群（Guillain-Barré syndrome），這是一種免疫系統疾病，將導致急性肌肉癱瘓。Maximus緊急送醫治療，弗里曼在醫院陪伴家人、守護兒子對抗病魔，幸好Maximus的狀況逐漸好轉，在8月初出院返家。當時的煎熬，曾讓弗里曼形容：「情願在世界大賽第7戰9局下被連續三振3億次，也不願再見到這樣的狀況。

ESPN報導率先揭露弗里曼捐助100萬美元給橘郡兒童醫院，弗里曼表示，「看到每間兒童重症病房都滿房，這深深觸動了我和我太太。看著醫生、護士和護理團隊每天出現，為孩子與他們的家人帶來治癒與希望，是橘郡兒童醫院救了Maximus的生命。」