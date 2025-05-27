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MLB／道奇10年老臣泰勒轉戰天使 開心能留在家鄉

聯合新聞網／ 綜合報導
工具人泰勒。 美聯社
工具人泰勒。 美聯社

天使隊日前拉出一波8連勝，最近則是2連敗，今天宣布簽下前道奇隊工具人泰勒（Chris Taylor），面對洋基隊就擔任第8棒中外野手。

泰勒效力道奇長達10年，隨球隊奪下2座世界大賽冠軍，但本季出賽28場，只留下35打數7安打、打擊率2成、2分打點的成績，加上韓籍好手金慧成表現出色，泰勒在5月19日遭道奇釋出。

如今泰勒加盟同城的天使，不用搬家，他受訪時直呼，「我很興奮能留在家鄉，天使最近打得很不錯，很期待加入這支球隊，希望能多上場。今年我在道奇角色較邊緣，出賽機會不多，所以我現在真的期待能有穩定打席。」

天使總教練華盛頓（Ron Washington）認為泰勒會為球隊帶來經驗，並表示他沒有固定守位，「他會守中外野，也會守內野，會出現在任何地方。」

天使也將23歲外野手帕里斯（Kyren Paris）下放至3A，為泰勒騰出空間。帕里斯本季出賽43場，有6轟、11分打點，但126打數就吞下59K，打擊率僅1成90。

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道奇 天使

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