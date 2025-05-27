MiLB／升了！陳柏毓3A首戰5局無失分奪勝 差點被牛棚砸鍋
效力匹茲堡海盜隊體系的23歲台灣右投陳柏毓，今天首度升上3A印地安那波利斯印地安人隊（Indianapolis Indians），3A初亮相先發5局僅被敲3安打、無失分，幫助海盜3A以2：1擊敗釀酒人3A，陳柏毓也拿下在3A層級的首勝。
陳柏毓今年是旅美第5季，今年季前先征戰世界棒球經典賽資格賽，幫助中華隊取得明年正賽資格，回歸例行賽季，開季從2A出發，今年在2A先發8場，吞下0勝4敗、防禦率4.10，今天球團公布陳柏毓升上3A，就在今天扛起先發。
陳柏毓面對釀酒人3A先發5局共用71球，其中44球是好球，被敲3安打」無失分，有4次三振、2次保送。
與他同場先發的米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），為釀酒人體系排名第4的潛力新秀，投4局被敲5安打、失2分（責失1分），送出8次三振，陳柏毓技壓這位釀酒人「大物」。
此外，同樣效力海盜的鄭宗哲，此役也擔任第九棒、游擊手出賽，3打數沒有安打、吞下2次三振，本季在3A打擊率掉到1成81。
海盜3A在第9局上演劇場，幸好最終只失1分，滿壘危機未再失血，守下1分差勝利，才沒搞砸陳柏毓的勝投。
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