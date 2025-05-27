快訊

與美國關稅談判或調降貨物稅 便宜汽車時代要來了？

曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

MiLB／升了！陳柏毓3A首戰5局無失分奪勝 差點被牛棚砸鍋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力海盜體系的23歲台灣右投陳柏毓，今天首度升上3A印地安那波利斯印地安人（Indianapolis Indians），3A初亮相先發5局僅被敲3安打、無失分。圖／取自Indianapolis Indians官方X
效力海盜體系的23歲台灣右投陳柏毓，今天首度升上3A印地安那波利斯印地安人（Indianapolis Indians），3A初亮相先發5局僅被敲3安打、無失分。圖／取自Indianapolis Indians官方X

效力匹茲堡海盜隊體系的23歲台灣右投陳柏毓，今天首度升上3A印地安那波利斯印地安人隊（Indianapolis Indians），3A初亮相先發5局僅被敲3安打、無失分，幫助海盜3A以2：1擊敗釀酒人3A，陳柏毓也拿下在3A層級的首勝。

陳柏毓今年是旅美第5季，今年季前先征戰世界棒球經典賽資格賽，幫助中華隊取得明年正賽資格，回歸例行賽季，開季從2A出發，今年在2A先發8場，吞下0勝4敗、防禦率4.10，今天球團公布陳柏毓升上3A，就在今天扛起先發。

陳柏毓面對釀酒人3A先發5局共用71球，其中44球是好球，被敲3安打」無失分，有4次三振、2次保送。

與他同場先發的米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），為釀酒人體系排名第4的潛力新秀，投4局被敲5安打、失2分（責失1分），送出8次三振，陳柏毓技壓這位釀酒人「大物」。

此外，同樣效力海盜的鄭宗哲，此役也擔任第九棒、游擊手出賽，3打數沒有安打、吞下2次三振，本季在3A打擊率掉到1成81。

海盜3A在第9局上演劇場，幸好最終只失1分，滿壘危機未再失血，守下1分差勝利，才沒搞砸陳柏毓的勝投。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

陳柏毓 海盜

延伸閱讀

MiLB／李灝宇手感燙本季第4轟出爐 鄭宗哲同場出賽吞3K

MiLB／林昱珉5局5K失2分但勝投飛走 陳柏毓掉1分吞敗

MiLB／小聯盟李灝宇2支二壘打 鄭宗哲雙重戰皆有表現

MiLB／林維恩單局挨2轟「無雙」破功 鄭宗哲連5場敲安

相關新聞

MLB／大谷第1球就開砲！第19轟再攀單獨領先 山本6局好投奪第6勝

道奇隊日籍投手山本由伸再度演出一場好投，面對守護者隊繳出6局失2分優質先發，大谷翔平開賽第1球就以陽春砲相挺，聯手幫助道...

MiLB／升了！陳柏毓3A首戰5局無失分奪勝 差點被牛棚砸鍋

效力匹茲堡海盜隊體系的23歲台灣右投陳柏毓，今天首度升上3A印地安那波利斯印地安人隊（Indianapolis Indi...

MLB／被問是否享受與大谷翔平對決？千賀滉大苦笑：一點都不有趣

大都會日籍投手千賀滉大今天主場先發迎戰道奇，主投5.1局僅失1分，成功收下本季第5勝。儘管開局便遭大谷翔平敲出全壘打，不過千賀其後迅速回穩，其防禦率也降至1.46，暫居國聯防禦率王。 本場最受矚

MiLB／控球走樣先發1.2局掉3分 林昱珉苦吞本季第2敗

亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天對科羅拉多洛磯隊先發，1局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打，2人出局後投出保送、再被敲出安打再掉1分。 林昱珉2局上再有狀況，被首名打者敲出安打，2

MiLB／林振瑋先發4.1局無關勝敗 張弘稜3局4K無失分

旅美聖路易紅雀高階1A台灣「火球男」林振瑋今天先發出賽，投4.1局失掉1分責失分無關勝敗；匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜...

MiLB／李灝宇手感燙本季第4轟出爐 鄭宗哲同場出賽吞3K

旅美底特律老虎3A台灣「怪力男」李灝宇5月手感升溫，今天與海盜隊比賽7局下敲出本季第4轟，擊球初速近176公里，同場出賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。