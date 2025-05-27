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MLB／大谷第1球就開砲！第19轟再攀單獨領先 山本6局好投奪第6勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日籍投手山本由伸再度演出一場好投，面對守護者隊繳出6局失2分優質先發，大谷翔平開賽第1球就以陽春砲相挺，聯手幫助道奇以7：2贏球，山本拿下本季第6勝，大谷則以19轟再度站上全壘打榜單獨領先位置。

面對守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams），大谷今天很早就力挺山本，首局首打席首球面對96.5哩直球，掃出右外野全壘打牆外，擊球初速115哩、飛行距離378呎，本季第19轟出爐。

這也是大谷今天的唯一安打，此役3打數1安打、有1次三振，另靠2次保送上壘，最終都跑回分數。

山本先發6局僅被敲3安打、失2分，送出7次三振，先是第3局以保送艾里亞斯（Gabriel Arias）、馬丁尼茲（Angel Martínez）安打開局，讓守護者陸續靠高飛犧牲打、滾地球推進壘包，攻下1分，第6局拉米瑞茲（José Ramírez）二壘打、曼札多（Kyle Manzardo）一壘打串連，守護者再下一城。

山本拿下本季第6勝，在國聯並列第3，防禦率從賽前的1.86漲為1.97，維持在國聯第2，僅次於效力大都會隊的日本同胞千賀滉大。

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道奇 山本由伸 守護者 大谷翔平

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