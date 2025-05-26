MLB／被問是否享受與大谷翔平對決？千賀滉大苦笑：一點都不有趣

大都會日籍投手千賀滉大今天主場先發迎戰道奇，主投5.1局僅失1分，成功收下本季第5勝。儘管開局便遭大谷翔平敲出全壘打，不過千賀其後迅速回穩，其防禦率也降至1.46，暫居國聯防禦率王。

本場最受矚目的焦點之一，就是千賀與道奇球星大谷翔平之間的對決。比賽開打僅第二球，千賀投出的94.8英哩四縫線直球便被大谷掃上右外野，擊出他本季第18轟，並列大聯盟全壘打王，也成為千賀旅美生涯首度被大谷轟出全壘打。

不過千賀並未受到影響，後續兩打席分別以三振與中外野飛球成功壓制，讓大谷最終繳出3打數1安打、1三振的成績。

Shohei Ohtani starts off #SundayNightBaseball with a BANG❗️ pic.twitter.com/Hw8Jb4zNO8 — MLB (@MLB) 2025年5月25日

賽後，千賀被問及是否享受與大谷翔平的對決時，他露出苦笑，直言：「有趣……其實一點都不有趣。」這番話經翻譯轉述為英文後，也逗得現場媒體哈哈大笑。千賀也補充道：「這場比賽對我來說沒有太特別的感覺，大谷只是眾多強打者中的一位。」

談到自己的整體表現，千賀表示：「今天用了很多種配球組合與球種搭配，希望能減少被打出強勁擊球的情況，這樣才是理想的投球內容。」

因應主審要求，千賀滉後來改用黑色手套完成投球任務。 路透社

除了大谷對決外，本場比賽還出現一段小插曲。千賀在第1局使用與球衣相配的灰紫色手套登板，不料在第2局開局前，主審要求他更換手套，原因是手套顏色與球過於接近，恐對打者造成判斷困難。千賀隨後改戴黑色手套完成投球任務。

對此他表示：「雖然我理解規定不能用跟球太接近的顏色，但前兩場比賽也都沒有人說過什麼，今天第一次被要求更換，我之後會考慮是否要換掉這款手套。」