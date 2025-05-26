MiLB／控球走樣先發1.2局掉3分 林昱珉苦吞本季第2敗
亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天對科羅拉多洛磯隊先發，1局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打，2人出局後投出保送、再被敲出安打再掉1分。
林昱珉2局上再有狀況，被首名打者敲出安打，2人出局後連續投出3次四壞保送掉分退場。
今天總計用53球投1.2局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出4次保送、1次三振，失掉3分責失分，球隊終場以0比14吞敗，林昱珉吞下個人本季第2敗，賽後防禦率3.74。
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